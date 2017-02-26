Взрыв на львовской шахте: есть погибшие, судьба 20 горняков неизвестна

|На львовской шахте произошел взрыв, есть погибшие
Во Львовской области на шахте в результате взрыва произошло обрушение горной породы, 8 горняков погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Так, 2 марта, в 12:46 в сел. Глухов Сокальского района Львовской области на шахте “Степная” ОАО “Львовуголь” на горизонте 550 м., в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.
На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 горняков с травмами подняты на поверхность.
Судьба 20 горняков остается неизвестной.
Причина обрушения устанавливается.
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