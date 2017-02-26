Мукачевец обокрал храм и тайно вернул все обратно

02.03.2017 (16:21)

Камеры наблюдения зафиксировали момент возврата краденого

Утром, 27 февраля о проникновении в здание храма и краже церковного имущества полиции сообщил священнослужитель. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители сектора криминальной полиции задержали подозреваемого.

Как выяснили сотрудники полиции, 31-летний ранее судимый житель Мукачево, возвращался вечером домой и зашел на территорию храма. Мужчина увидел, что дверь не заперта, зашел внутрь и украл престольную книгу Евангелие, подсвечники, одежду священнослужителя и вино. Через два дня мукачевец тайком принес церковное имущество обратно к храму. Правоохранители на момент возврата краденого уже изучили записи камер наблюдения в том районе, опросили всех возможных свидетелей и установили личность подозреваемого. Полиция задержала вора.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража с проникновением. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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