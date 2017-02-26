Остатки ужгородских дорог (ВИДЕО)

Причина разбитых дорог, как традиционно уверяют коммунальщики это суровая зима и резкие перепады температуры. Говорят что это подтверждают и специалисты, так что мороз и снег вместе с асфальтом уничтожили и четыре миллиона гривен.
Именно столько наших с вами средств потратили в 2016 году на ямочный ремонт. Сейчас в очередной раз комунальники активно засыпают ямы, сколько ушло денег еще не подсчитали, потому что работы продолжаются.
На Проспекте Свободы, улицах 8-го Марта, Грушевского, Легоцкого, Шумной, Минайской, Ивана Франко и Загорской выбоины снова засыпают по болоту и лужам, так что долго такой ремонт вряд ли продержится. Дороги где проводили капитальные ремонты в лучшем состоянии, но местами с выбоинами, хоть на них из местного бюджета ушло 24,5 миллиона гривен.
Подробнее смотрите в видеосюжете:
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