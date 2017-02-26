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На въезде в Ужгород появился новый предупреждающий знак (ФОТО)

02.03.2017 (19:33)
Ужгород - город, где мало асфальта
Ужгород - город, где мало асфальта

Закарпатский журналист Виталий Глагола решил предупредить о плохих дорогах всех, кто будет заезжать в Ужгород.

"Осторожно! Вы въезжаете в город, где мало асфальта", — именно такой надпись появился чуть ниже знака, который указывает начало города Ужгород.

— Сорри, но я должен был предупредить гостей города и самих ужгородцев, которые давно не были в Ужгороде реальное положение дел с дорогами.

Также на этом фоне особенно символично - поцарапанный государственный флаг, который встречает на въезде в европейский городок, — написал Виталий Глагола и добавил фотографии.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

02.03.2017 (20:43) / 020317

Асфальт он же канцерогенный и опасный для здоровья.Очень полезно для украинцев жить на деревьях а кому повезет так и в зоопарках.