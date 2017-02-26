На въезде в Ужгород появился новый предупреждающий знак (ФОТО)

|Ужгород - город, где мало асфальта
Закарпатский журналист Виталий Глагола решил предупредить о плохих дорогах всех, кто будет заезжать в Ужгород.
"Осторожно! Вы въезжаете в город, где мало асфальта", — именно такой надпись появился чуть ниже знака, который указывает начало города Ужгород.
— Сорри, но я должен был предупредить гостей города и самих ужгородцев, которые давно не были в Ужгороде реальное положение дел с дорогами.
Также на этом фоне особенно символично - поцарапанный государственный флаг, который встречает на въезде в европейский городок, — написал Виталий Глагола и добавил фотографии.
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Комментарии
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Асфальт он же канцерогенный и опасный для здоровья.Очень полезно для украинцев жить на деревьях а кому повезет так и в зоопарках.