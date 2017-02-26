НАБУ задержан руководитель ГФС Роман Насиров

03.03.2017 (06:37)

Что может означать арест Насирова

Вечером в четверг сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в целом ряде помещений, в том числе в центральном офисе Государственной фискальной службы (ГФС). Одновременно в клинической больнице «Феофания», где проходят обследование и лечение высшие государственные чиновники, был задержан руководитель ГФС Роман Насиров.

Ему вменяется причастность к налоговым махинациям Александра Онищенко, народного депутата, находящегося в бегах.

Онищенко, в свою очередь, подозревают нанесении государству ущерба на сумму около трех миллиардов гривен путем хищения средств при добыче и продаже природного газа предприятием «Укргазодобыча». В этой новости скандально буквально все.

Роман Насиров давно занимает в общественном и экспертном мнении место человека, глубоко и прочно встроенного в коррупционные схемы. Достаточно сказать, что в ведомстве фискальной службе находится и украинская таможня. Произвол налоговиков и таможенников – головная боль украинского бизнеса и извечная кормушка чиновников.

Известно, что убрать Романа Насирова с должности как человека, дискредитирующего реформы, просили украинское руководство и западные партнеры, но безуспешно. Его чрезвычайная полезность начальству компенсировала репутационные издержки: через Насирова организовывался, в частности, вывод теневых средств для политически важных проектов. В этой связи характерно дело, по которому его задержали.

Александр Онищенко, у которого вдруг испортились отношения с президентом Порошенко и которому не удалось уладить свою ссору тихо и за кулисами, сейчас угрожает публикацией аудиозаписей, дискредитирующих главу государства, и довольно откровенно рассказывает о своих взаимоотношениях с президентом.

"Насиров не просто так лег в Феофанию накануне дня рождения (3 марта ему исполняется 38 лет), а подозревал, что могут ударить напрямую по нему", - согласен и политолог Андрей Золотарев. "Первые выводы он мог сделать после того, как в конфликте с Данилюком его оставили один на один с министром, и никто не сделал публичных заявлений в его защиту".

Напомним, министр финансов Александр Данилюк объявил Насирову выговор за поездку в США, которую глава ГФС не согласовал с прямым руководителем. Насиров летал в Америку, чтобы поучаствовать в торжествах по поводу инаугурации Трампа.