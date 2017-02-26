Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 3 марта

03.03.2017 (07:44)

В Ужгороде будет облачно без осадков

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ночью и утром: кое-где туман, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, на равнинах области местами 0-2° тепла, днем 7-12° тепла, в горах местами около нуля.

В Ужгороде также переменная облачность, без существенных осадков. Утром слабый туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью около нуля, днем 10-12° тепла.

Восход 07:05

Закат 18:19

Температура за последние 130 лет 03 марта:

макс: 15.1° (1978)

мин: -14.4° (1987)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святителя Льва, папы Римского и святителя Агапита, исповедника. В прежние времена говорили: "Распушилась верба, зиме нет ходу до крестьянского двора". В этот день почитали птичку-овсянку "вестницей скорого тепла слыла она", крестьянки пекли овсянички (пирожки из овсяной муки). Наши предки старались увидеть как можно больше указаний на скорый приход тепла, ожидая весны и возрождения природы.