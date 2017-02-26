Киевляне устроили шоу-разборки на Закарпатской почте

03.03.2017 (08:11)

Административное здание «Укрпочты» в Ужгороде

На днях, большой резонанс вызвало сообщение о том, что в административном здании «Укрпочты» происходят непонятные события.

Предварительную информацию мы предложили читателям «по горячим следам». А сегодня – публикуем то, о чем узнали, пообщавшись с руководством закарпатской дирекции «Укрпочты» и простыми работниками предприятия.

Итак, мы – в кабинете Виктора Войтко, который с декабря 2015 года исполнял обязанности руководителя Закарпатской почтовой службы, а с апреля 2016 г. стал полномочным директором Закарпатской дирекции УГППС «Укрпочта».

– Господин Виктор, что случилось? События последнего дня февраля стали резонансной новостью. Год назад, когда вы только заняли пост, мы общались и впечатление осталось преимущественно оптимистичное. Что изменилось?

– Да, я возглавляю Закарпатскую дирекцию один год. И хотел бы немного исправить вашу предыдущую информацию. Ведь тезис о том, что показатели работы упали, – явно некорректный. Наоборот, за прошедший год работа закарпатских почтальонов значительно улучшилась, и это не могло не отразиться на показателях. Например, до августа 2016 года при плане прибыли в 308,9 тыс. грн, мы получили 1 млн 491,3 тыс. грн. В целом за год мы заработали 1 млн 555,8 тыс гривен при запланированных 857,3 тыс. грн.

Особенно это почувствовали работники – за последний год они начали получать премии, чего не видели очень давно. За год на премирование выделено около 4 млн грн. При небольших ставках это – ощутимая помощь людям. Соответственно и они относятся к работе лучше, увидели, что их ценят, что можно нормально работать и есть за что.

– Именно за этот год было исправлено большое, мягко говоря, ошибку – ЦОП (Центр обработки почты) вернули в Ужгород с Мукачево, куда его с совершенно непонятным и нелогичным причинам перенесли за прошлого руководства...

– Да. И благодаря этому также высвободилась немалая доля средств. За аренду того помещения областная дирекция «Укрпочты» платила ежемесячно около 100 тысяч гривен, ведь контракт на аренду был заключен почему-то с привязкой к доллару США. При том, что в Ужгороде есть собственное производственное помещение, которое десятилетиями выполняло (и теперь снова выполняет) свои функции. Не говоря уже о том, что в ремонт арендованного здания вложили минимум пять миллионов гривен...

– В чем дело? Откуда весь этот шум?

– У нас возникли определенные недоразумения с центральным руководством, и я могу объяснить, почему именно. С 1 июля прошлого года УГППС «Укрпочта» возглавил Игорь Ефимович Смелянский. Возможно, он является специалистом в нашей отрасли, но позже его действия стали вызывать недоумение и неприятие. За это время был значительно «раздутый» штат генеральной дирекции, туда вошло немало бывших работников СБУ, которые после событий 2014 года не могли продолжать работать в органах. Простой пример – раньше действовал один отдел кадров, теперь их аж три. Зачем? Еще больше удивляют зарплаты, которые они получают: от 35 тыс. грн, а со всеми надбавками – сумма переваливает за сто тысяч гривен в месяц.

Понимаете, это ненормально, когда простые почтальоны «сидят на минималке», а работники аппарата получают шестизначные цифры. Так не должно быть.

Я начал обращать на это внимание, а взамен – мы получили целый ряд разнообразных проверок. От сентября 2016 г. и началось. Причем проверяется деятельность аж с 2013 года, а замеченные ошибки пытались переложить на меня. Закончили проверку, вроде разобрались. Но в ноябре – очередная. На этот раз – от службы внутренней безопасности «Укрпочты». Закончили. И вдруг за две недели до Нового года – опять проверка. На этот раз комплексная – то есть, проверяли все что могли.

Стоит отметить, что каждая такая ревизия реально парализует на долгое время нормальную работу. Товары собираются во всех отделениях, завозятся на склады, там переучитываются, люди нервничают и тому подобное. Но что делать? Есть приказ «сверху»...

Наконец-то все завершили. У меня на руках Акт об этой проверке. Все вроде улеглось, серьезных нарушений, а тем более – каких-то хищений или злоупотреблений, не выявлено. В новом году начинаем работать, развиваться, и вот 28 февраля – новая проверка, на этот раз еще и с отстранением меня от обязанностей. Почему? На каких основаниях?

Поэтому в этот раз не выдержали сами работники и буквально поднялись на небольшой протест.

И, кстати, еще одно исправление – несмотря на информацию СМИ, никто в кабинете не закрывался, даже не знаю, откуда это взялось, и кто начал распространять такие слухи. Наоборот, мы сами пригласили телевидение и прессу.

– Но ведь мы видели полицию...

– Так, правоохранители приехали, хотя это была не наша инициатива. Кстати, должен поблагодарить их за профессионализм: спокойно разобрались в ситуации и объяснили людям, почему они здесь. В конце наши коллеги даже вспомнили лозунг «Милиция с народом» (смеется).

– То есть, простые работники выразили возмущение?

– Именно так! Поверьте, даже если бы захотел, я не смог бы так быстро организовать такую массовую поддержку. Услышав о событиях, в Ужгород приехали начальники отделений из районов – с Берегово, Свалявы, Иршавы, Мукачево и тому подобное. Не говоря уже о ужгородских сотрудниках – и все ждали, не хотели разъезжаться, были готовы дальше доказывать свое мнение проверяющих. Это, кстати, тоже важный показатель работы нашей дирекции за последний год – работники нам верят.

– 1 марта поступило сообщение, что «Укрпочта» изменила форму собственности и организации – с государственного предприятия стала ПАО. Может, с этим связана внезапная «проверка»? Не начнутся ли массовые «чистки» в форме реорганизации? Вообще, по вашему мнению – этот процесс является положительным или наоборот?

– Это неоднозначно. Все зависит от цели, ради которой это делается. Если с целью лучшей организации работы, оптимизации – то это хорошо, это может реально улучшить хозяйствования, это позитивный процесс. Но если в планах довести «Укрпочту» до банкротства и затем продать в частные руки (а такая опасность тоже есть) – то это будет просто катастрофой. Как будет – увидим...

– А какой вообще смысл в том, чтобы посадить в кресло руководителя «своего человека»? Если брать во внимание озвученные выше суммы доходов, то не похоже, чтобы речь шла о каких-то заоблачные суммы, с которых можно очень нажиться...

– Я могу лишь высказать предположения. Во-первых, велик соблазн использовать наших работников во время выборов, особенно – в селах и для агитации среди пенсионеров. Во-вторых, теперь, при переводе в акционерное общество, у кого может возникнуть желание распродать служебные помещения, недвижимость, которая сейчас используется «Укрпочтой». Я этого точно не позволю сделать.

– Чем, по Вашему мнению, может в конечном итоге закончиться такое противостояние киевского руководства с «нелюбимой» региональным филиалом?

– Сейчас мы готовим обращение к Президенту, премьер-министра, генпрокурора – письма с разъяснением ситуации и призывами разобраться объективно. Я верю, что в конце концов все успокоится. Ведь коллектив, его мнение – должны быть решающими.

Важно то, что мы не боимся никаких проверок, нам нечего скрывать. И это уже доказано. Но эти постоянные действия можно расценивать исключительно как попытку найти какой-то повод для смены руководства Закарпатской дирекцией.

А в этих условиях хочется призвать ваших коллег, представителей СМИ более взвешенно относиться к информации, тщательнее проверять и освещать все аспекты событий.

* * *

Последний призыв Виктора Войтко, конечно, правильный. Поэтому, завершив разговор с ним, я попытался вызвать на разговор в не слишком официальной обстановке и нескольких простых работников учреждения: от охранника на проходной – до монтажника и сортувальниці корреспонденции. Понятно, что это не является репрезентативным опросом, однако должен признать – плохих отзывов про нынешнего директора Закарпатской дирекции «Укрпочты» я не услышал. Максимум – осторожные, но все равно положительные.

А за время, прошедшее от разговора к публикации, поступила еще одна новость – похоже, в Киеве таки прислушались к мнению коллектива. По крайней мере, уже два дня проверяющие на предприятие не заходили. Надолго ли – покажет время.

Костянтин Черкай

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