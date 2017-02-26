Весной украинцы получат шесть "лишних" выходных

03.03.2017 (08:37)

Весной в Украине получается шесть “дополнительных” выходных

Весной 2017 года из-за череды государственных праздников в Украине получается шесть “дополнительных” выходных.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров “О переносе рабочих дней в 2017 году” от 16.11.2016 №850-р,

Так, в Украине праздничными выходными будут:

– 8 Марта – Международный женский день;

– 16 и 17 апреля – Пасха;

– 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся;

– 8 и 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Таким образом у украинцев будет пара 4-дневных каникул. Но придется поработать в субботу 13 мая (за понедельник 8 мая).

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В Украине могут исчезнуть праздники 8 марта, 1 мая и 9 мая



