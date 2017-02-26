На Закарпатье расширят три национальных природных парка

03.03.2017 (09:15)

Национальные парки Закарпатья будут расширены

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил о расширении территорий трех национальных природных парков Закарпатья, что является началом работы по расширению природно-заповедного фонда.

Об этом он заявил, комментируя решение Закарпатской облгосадминистрации по расширению территории национальных природных парков на 23254,3 га, отмечается на правительственном портале.

"Сохранение природного состояния Карпат - важная природоохранная задачай для Украины. Расширение территорий национальных парков на Закарпатье - лишь начало большой работы по расширению ПЗФ. Теперь очередь за принятием аналогичных решений в своих областях по Ивано-Франковской и Черновицкой облгосадминистрациями", - отметил министр экологии.

Правительственный портал сообщает, что такому решению предшествовала длительная, слаженная командная работа представителей центральных и местных органов власти, органов местного самоуправления, научных и общественных организаций.

В программу расширения, отмечается в сообщении, вошли национальные природные парки "Синевир", "Зачарованный край" и "Ужанский".

Необходимые документы для подготовки соответствующих проектов указов Президента Украины уже направлены в Министерство экологии и природных ресурсов, отмечается на правительственном портале.

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