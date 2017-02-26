Ужгородка едва не взорвала многоэтажку пытаясь покончить с собой

03.03.2017 (09:27)

Ужгородка пыталась покончить с собой использовав газ

Вчера, специалисты аварийно-диспетчерской службы (АДС) Ужгородского отделения получили сообщение с улицы Канальной, 29, в микрорайоне Шахта областного центра Закарпатья: жителей многоэтажки беспокоил запах газа.

Газовики сразу приказали жителям дома открыть все окна и проветрить помещение. Уже на месте, выяснив наиболее вероятный источник загазованности, постучали в дверь квартиры, что вызвало подозрение. Пишет Пресс-служба ПАО «Закарпатгаз».

Газовики отмечают, что именно постучали, ведь пользоваться звонком, как и выключателем с целью зажечь свет, рискованно: газ может взорваться. Дверь, на счастье, открыли...

— Как выяснилось, молодая женщина, арендовавшая помещение, надумала использовать газ в качестве средства для сведения счетов с жизнью, - комментирует инцидент старший мастер внутридомовых сетей Ужгородского отделения ПАО «Закарпатгаз» Галина Голубка, — Конфорки на ПГ-4 мы сразу же перекрыли. За минуту вызвали «скорую»...

ПАО «Закарпатгаз» обращается к потребителям с просьбой пользоваться природным газом, помня о правилах безопасности. Ведь, пренебрегая последними, вы превращаете благо цивилизации – природный газ – источник бедствий и разрушения. Не подвергайте риску собственное здоровье и жизнь, помните о людях, которые живут у вас за стеной: они вряд ли намерены уходить из жизни по вашему решению.

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