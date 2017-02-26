Закарпатские пограничники задержали дезертира из Житомира

03.03.2017 (10:00)

На Закарпатье пограничники задержали беглеца-военнослужащего

Сегодня ночью в пункте пропуска «Малый Березный», пограничниками задержали 41-летнего гражданина Украины, разыскиваемого военной прокуратурой Житомирского гарнизона.

Во время проверки документов состоялось срабатывания базы данных, согласно которой лицо находится в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.407 УК украины «Самовольное оставление воинской части или места службы».

После составления процессуальных документов, задержанного передано сотрудникам Великоберезнянского отдела Национальной полиции.

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