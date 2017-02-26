Житель Днепра организовал в Закарпатье наркобизнес (ФОТО)

03.03.2017 (10:49)

В Закарпатье полиция обнаружила крупную партию наркотиков

Вчера, 2 марта, вечером закарпатские правоохранители провели обыск в доме жителя Днепра, который разыскивался за наркопреступление и временно проживал в Берегово.

40-летний житель Днепра подозревается в совершении уголовного правопорушеня, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, совершенное повторно.

Сотрудники полиции в доме подозреваемого обнаружили большое количество наркотиков и оборудование для их измельчения, взвешивания и употребления. В частности в поздравительной комнате с холодильника был изъят шприц с веществом, похожим на первентин и 6-литровую бутылку с прозрачной жидкостью с резким запахом ацетона со второго этажа. Кроме этого в квартире найдено: 50 граммов вещества, похожего на аммиачную селитру; 150 г вещества, внешне похожего на перманганат калия; 3 г первентину; 2-литровая бутылка с резким запахом ацетона, кошелек, в одном из отделений знгаходилося 10 г перманганата калия. Полиция изъяла и отправила на экспертизу наркотики. Кроме этого изъяты шприцы, электронные весы, пластиковые воронки, стеклянные трубки, респиратор и другие предметы, предназначенные для измельчения, взвешивания и употребления наркотических средств.

Мужчина объяснил правоохранителям, что изготавливал наркотики для собственного потребления. Согласно Постановления Красногвардейского районного суда города Днепр от 13 января 2017 года подозреваемый задержан и помещен в Виноградовского изолятора временного содержания. Закарпатская полиция передаст 40-летнего жителя Днепра правоохранителям Чечелівського отделение полиции.

По результатам обыска закарпатские правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта сбыта, которое совершенное повторно. Следствие продолжается.

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