На границе в Закарпатье обнаружили крупную партию контрабанды (ВИДЕО, ФОТО)
03.03.2017 (11:08)
Закарпатские пограничники обнаружили огромную партию контрабанды
Вчера вечером, получив информацию о возможной противоправной деятельности на границе, пограничниками отдела «Вилок» Мукачевского отряда были немедленно организованы поисковые мероприятия. Как результат, вскоре правоохранители обнаружили вблизи границы 14 пакетов с табачными изделиями, в которых находилось почти 13 тысяч пачек сигарет.
Неизвестные планировали незаконно переправить через границу почти 8 тысяч пачек сигарет «Compliment» и 5 тысяч пачек сигарет «Lifa» без акцизных марок. Контрабандный табак пограничники доставили в подразделение.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.