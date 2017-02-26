В Закарпатье количество умерших от рака за ​​год выросло почти на 8%

03.03.2017 (13:21)

В Закарпатье наблюдается рост смертности от рака

Количество лиц, умерших от злокачественных новообразований (рак - ред.) в течение 7 лет (2010-2016 гг - ред.) в Закарпатской области, составляет 11 тыс. 789 человек.

Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, - сообщает ДОЗ Закарпатской ОГА.

Так, количество умерших от рака в Закарпатской области в 2016 году составила 1 тыс. 753 человека, что на 7,9% больше, чем в 2015 году.

В то же время в области зафиксировано рост количества впервые зарегистрированных случаев онкозаболеваний.

Так, в 2016 году количество впервые зарегистрированных случаев онкозаболеваний составила 3 ​​тыс. 113 человек, что на 5,3% больше, чем в 2015 году.

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Закарпатский облсовет обнародовал страшные цифры - на Закарпатье злокачественные новообразования - на втором месте после сердечно-сосудистой патологии.



