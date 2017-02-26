В этом году в Закарпатье на границе с Венгрией откроют новый КПП

03.03.2017 (13:42)

В Закарпатье на границе с Венгрией появится новый КПП

Новый контрольно-пропускной пункт (КПП) Большая Паладь – Надьгодош появится в 2017 году на границе Украины с Венгрией, что существенно упростит пересечение границы для жителей приграничных населенных пунктов.

Как сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), агентство отремонтирует 11,5 км автомобильной дороги 0-07-03-04 от пос. Чепа до нового КПП.

На территории Венгрии подъезд к КПП уже построен.

Венгерская сторона взяла на себя обязательства построить совместный пункт контроля, где будет осуществляться оформление документов украинскими и венгерскими пограничниками, и таможенниками, что упростит процедуру пересечение границы, сократит время прохождения формальностей.

"Дороги к границам - залог упрочения торговых отношений между Украиной и соседними государствами. Открытие нового КПП на границе Украина - Венгрия улучшит сообщение между странами, что, в свою очередь, будет стимулировать развитие экономики, способствовать притоку инвестиций, созданию новых рабочих мест", - отметил глава "Укравтодора" Славомир Новак.

Вопрос обустройства КПП Большая Паладь – Надьгодош обсуждался на государственном уровне более 10 лет и только в 2017-м были сделаны конкретные шаги по его реализации, отмечает пресс-слудба.

Пункт пропуска планируется открыть к середине осени 2017 года.

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