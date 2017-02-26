Главный налоговик Украины является гражданином Венгрии ??? (ФОТО, ВИДЕО)

03.03.2017 (14:05)

У Романа Насирова нашли паспорт гражданина Венгрии

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Во время обыска у задержанного председателя ДФС Романа Насирова нашли паспорт гражданина Венгрии, который он получил в 2014 году. Об этом сообщает ряд украинских СМИ.О факте наличия у главного налоговика Украины гражданства Венгрии сообщил еще в 2016 году Дмитрий Карп, активист движения "Автомайдан-Киев", в прямом эфире программы Шустер LIVE:- Это венгерский паспорт Романа Насирова, изданный 5 июня 2014. То есть фактически оформлять его он начал в 2013 году, понимая, что если Майдан победит, то придется бежать. Я бы хотел, чтобы правоохорнни органы установили, или дийсноце его паспорт, поэтому составил иск в Окружной Администтративного суда ".Как стало известно в последние годы Роман Насиров неоднократно пересекал границу Украины как гражданин иностранного государства.Поскольку журналисты установили, что Насиров имеет недвижимость в Лондоне, то вполне возможно скоро найдется и его британский паспорт.Напомним, что председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насиров вручили подозрение. Однако, по словам адвокатов Насирова, он к тому времени уже был без сознания.