В Берегово начался 14-й Международный фестиваль вина

03.03.2017 (14:42)

Фестиваль вина в Берегово 2017

На центральной площади винной столицы Закарпатья бурлит ярмарка, где жители города и многочисленные туристы могут попробовать лучшие образцы благородного напитка, ознакомиться с технологией его изготовления и культурой потребления. Мероприятие продлится до 5 марта.

Международный фестиваль вина в Берегово проводит Винный Рыцарский Орден святого Венцела, члены которого взяли на себя обязательства возродить и популяризировать винную славу Береговщины. Традиция проводить фестиваль "Белое вино" появилась еще в 2000 году. С тех пор закарпатские виноделы ежегодно ранней весной собираются в Берегово на центральной площади Кошута и в течение 3 дней предлагают продегустировать свои лучшие образцы вина прошлогоднего урожая.

В прошлом году Международный фестиваль вина в Берегово в связи с тем, что организаторы не смогли договориться с городскими властями о датах проведения мероприятия.

Обычно программа Международного фестиваля вина в Берегово включает дегустацию лучших сортов закарпатских вин, выставкау-продажа оборудования для производства вина, обмен опытом между виноделами, розыгрыш лотереи, конкурсы, фотовыставку, выступления музыкантов и танцевальных коллективов, песни и танцы, посвященные вину.

Программа Международного фестиваля вина в Берегово 2017:

3 марта (пятница)

09:00 Выставка закарпатских вин.

09:30-13:00 Передача образцов вин на конкурс «Лучшее вино винного фестиваля»

12:00 Эффективнее "Виагры". Вино как напиток любви.

15:00 Возложение венков к памятнику выдающемуся профессору-хирургу, известному селекционеру винограда Бертолона Линнера. (г. Берегово, ул. Б. Линнера, 1, Райбольница).

4 марта (суббота)

9:00 Выставка-продажа закарпатских вин.

11:45 Праздничный марш. Колонна с участием приглашенных гостей (делегаций) строится возле римско-католического костела (пл. Ракоци, 3).

12:00 Торжественное открытие ХIV-го Международного Фестиваля Вина на Береговщине. Принятие новых рыцарей и придворных дам в Винный Рыцарский Орден Св. Венцела. Подведение итогов конкурса вина, вручение медалей (пл. Кошута перед городским Домом культуры, большая сцена).

18:00 Народное гуляние на пл. Кошута

5 марта (воскресенье)

9:00 Выставка закарпатских вин.

11:00 Служба Божья по виноградарей и виноделов.

14:00 Прощание с гостями фестиваля.