Москаль назвал позором то, что происходит сейчас в ДФС

03.03.2017 (15:09)

Москаль : Насирова на Продана - шило на мыло!

Председатель Закарпатской ОГА считает, что фискальной службой должен руководить человек, который думает не о собственных карманах, а о государственном бюджете.

- Правительство могло подобрать лучшую кандидатуру на исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы, пока туда не поставят полноценного, нормального руководителя, - заявляет Геннадий Москаль.

- ДФС должен руководить человек, который думает о государственном бюджете, а не свои карманы. Потому что то, что происходит в этой служба сейчас, - это позор Украины перед всей Европой. Говорю это, как руководитель Закарпатской области, которая граничит с четырьмя странами Евросоюза и имеет 18 международных контрольно-пропускных пунктов.

После кровавой стрельбы в Мукачево в 2015 году, которую спровоцировала контрабанда сигарет, мы полностью сломали системную контрабанду через Закарпатье. Об этом свидетельствовала статистика задержаний таможенных служб сопредельных стран.

И что? Через несколько месяцев ДФС отстраняет руководителя Закарпатской таможни по надуманным причинам и ставит свою команду.

В результате украинские фуры с сигаретами снова задерживают в Словакии и Венгрии. То, что вытворяют на пропускных пунктах украинские таможенники - это не Европа, а какая Африка средних веков. Поэтому в ДФС давно пора навести порядок. Но заявляю прямо - замена Насирова на Продана (пусть и временно) ничего не даст, это все равно, что менять шило на мыло!

Главный налоговик Украины является гражданином Венгрии ??? (ФОТО, ВИДЕО)