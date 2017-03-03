На Закарпатье в реке утонул трехлетний ребенок

03.03.2017 (15:52)

Трагедия на Закарпатье: 3-летний ребенок упал в реку и утонул

Сегодня, 3 марта, около полудня в дежурную часть Перечинского отделения полиции поступило сообщение о том, что в селе Турья Поляна в реке утонул ребенок.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что перед тем, как случилось несчастье, 30-летний мужчина находился на огороде за домом вместе со своим 3-летним сыном. Отец заверил, что время от времени смотрел за ребенком, однако упустил момент, как ребенок пошел к реке, которая протекает возле их домохозяйства. По предварительной информации ребенок поскользнулась и упал в воду.

После изучения обстоятельств данного факта и проведения соответствующих экспертиз, полиция установит к какой ответственности будут привлечены родители. За такие действия предусмотрена ответственность по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей (предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан) или по ст. 166 Уголовного кодекса Украины, то есть злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство (наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок).

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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