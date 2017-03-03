Завтра на границе с Венгрией будет ограничено движение

03.03.2017 (16:50)

4 марта на КПП "Чоп-Захонь" будет затруднено движение

Чопский пограничный отряд информирует, что с 06.00 до 18.00 4 марта 2017 года венгерской стороной будут проводиться измерительные работы на грузовом мосту в пункте пропуска «Чоп (Тиса) – Захонь».

В связи с этим, временно прекратится запуск грузового автотранспорта венгерскими пограничниками на выездном направлении. Грузовые автомобили будут запускаться в пункт пропуска «Захонь» по легковому ряду, что, возможно, затруднит движение остального транспорта. Учитывая указанное, просим путешествующих учесть данную информацию при планировании поездки за границу и выбора пути следования.

Пресс-служба Чопского пограничного отряда.

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Через Тису возле КПП "Чоп-Захонь" собираются строить новый мост



