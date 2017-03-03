В 2016 году Россия инвестировала в Украину 1,67 миллиарда долларов

03.03.2017 (17:49)

Как Украина будет отдавать долги?

Что получает Украина от Европы – обещание безвиза и требование отменить мораторий на экспорт леса-кругляка. Россия же, на которую Киев поставил клеймо агрессора, оказалась главным инвестором страны в минувшем году.

Любопытные данные

На фоне сообщений о том, что поддержкой Донбасса Россия вредит Украине, катастрофически удивительной выглядит новость, что в экономику страны РФ в 2016 году вложила 1,67 млрд долларов, став крупнейшим ее инвестором.

38% от общей доли инвестиций в Украине принадлежит РФ. В совокупности все страны ЕС вложили в Украину 1,9 миллиарда долларов, то есть 45%. Всего в 2016 году Украина получила 4,4 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

В 2016 году инвестиции поступали из 77 стран мира, при этом основными инвесторами, на которых пришлось почти 70% общего объема инвестиций, стали Россия - 1,67 миллиарда долларов, Кипр - 427,7 миллиона долларов, Великобритания - 403,9 миллиона долларов, Нидерланды - 255 миллионов долларов и Австрия - 249,9 миллиона долларов.

Таким образом, несмотря на все "очень плохое" отношение между двумя странами, российский бизнес (а это инвестиции именно бизнеса) достаточно умен и адекватен, чтобы не прекращать работу с теми партнерами, которые приносят выгоды.

В то же время, Европа, которая так "заботится" об украинцах, не спешит сильно вкладываться в экономику страны, предпочитая более хитрую систему кредитов, которые могут быть направлены на совсем иные цели,а не на экономическое развитие. Кстати говоря, российские предприниматели - главные инвесторы, даже не взирая на украинские санкции. А ведь если ограничительных мер от Киева не было, инвестиции были бы намного больше. И это, в отличие от кредитов - настоящая поддержка развития.

Все, что Украина получает от Европы - обещание безвиза, и требование отменить мораторий на экспорт леса-кругляка.

А безвиз, который обещается чуть ли не каждый месяц, вновь и вновь становится разве что раздражающим пиар-ходом. Потому что неформальное соглашение - неформальным соглашением, а настоящее заседание запланировано только на апрель. И то - лишь начальный его этап.

Ну, и самую большую боль экономике Украины, конечно, приносит война на Донбассе. Она не только отнимает средства из бюджета и транши МВФ, но и привела в чрезвычайной ситуации в энергетике. Из-за блокады радикалами торговли с ЛДНР, теперь придется либо пойти на сотрудничество с РФ, либо разоряться, покупая уголь в США.

Ну, и последняя невеселая новость на сегодня, также связанная с состоянием экономики и энергетикой:

Отказ от российского газа и блокада Донбасса - это уже не мифические заморозки. Украина столкнулась с двумя проблемами - экономической и энергетической, и как бы не хотелось навсегда разорвать отношения с соседом, ситуация заставит искать перемирия. Если не политического, то, как минимум, экономического характера. Не думаю, что после всего случившегося украинской власти стоит бояться проявить слабость и пойти навстречу Москве. Авторитета в глазах народа и без того не очень много, а правильный шаг хотя бы спасет от людей от непосильного бремени, которое взвалила на них неопытные и недальновидная власть.

Стал известен месяц когда Путин нападет на Киев