В Ужгороде авария на газопроводе, без газа 1076 домохозяйств

03.03.2017 (21:25)

Чп в Ужгороде : Поврежден газопровод

3 марта, в 17.08 по к. Ч. В аварийно-диспетчерскую службу (АДС) ОАО «Закарпатгаз» поступило сообщение о повреждении газопровода среднего давления Ду 50 мм по улице Донского в Ужгороде.

По словам и. о. главного инженера ОАО «Закарпатгаз» Юрия Гаврильца, аварийная ситуация возникла в результате проведения несанкционированных земляных работ на частной территории по улице Дмитрия Донского.

С целью ликвидации аварийной ситуации на указанном газопроводе прекращено газоснабжение 22 улиц в областном центре, в том числе временно без газоснабжения остаются жители улиц: Собранецкой, Загорской, Павлова, Табачной, Ореховой, Добролюбова, Осипенко, Енкивськои, Щедрина, Закарпатской, Лесной, Филатова. Золотистой, Рылеева, Малиновой, Кавказской, Черешневый, Котовского, Штефана, Озерной, Студенческой набережной, пр. Горного, Университетской.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ от газоснабжения отключено 1076 домохозяйств. Ремонтные работы на газопроводе продолжаются.

Проведение восстановительных работ запланировано на утро 4 марта 2017.

Об их завершении и полном восстановлении газоснабжения будет сообщено дополнительно.