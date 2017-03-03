Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 4 марта

04.03.2017 (06:19)

В Ужгороде переменная облачность, без осадков

В Закарпатской области: Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в горах местами туман. Ветер юго-западный 7-12, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 4 ° тепла - 1 ° мороза, днем 10-15 ° тепла, в горах местами ночью 2-4 ° мороза, днем 2-7 ° тепла.

Уже утром небо в Ужгороде затянулось облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.Ветер юго-западный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° тепла, днем 13-15 ° тепла. Восход 07:03 Закат 18:21

Температура за последние 130 лет 4 марта:

МАКС: 17.6° (1978)

МИН: -17.2° (1987)

Народный прогноз погоды: 4 марта отмечается день памяти святителей Архиппа, Филимона и его жены Апфии. В старину этот день назывался Маньяк. Исстари ведется предание, что в этот день не следует смотреть на падающие звезды, так как это худая примета. Если "на Федота снежный занос – к поздней траве". Если в этот день в лесу встретить белого зайца – снег обязательно выпадет еще. А если посчастливится увидеть пролетающую чайку, значит лед скоро пойдет. Часто в этот день усиливается ветер.