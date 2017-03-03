В Ужгороде распустились первые весенние цветы (ФОТО)

04.03.2017 (07:20)

Крокусы первые показываются на свет весной в Ужгороде

Весна напомнила о себе и в Ужгороде - в ботаническом саду распустились первые весенние цветы. На клумбах ботанического сада уже появились анемоны лютиковые, шафраны и крокуси.

Также молодые листочки уже выпустили древовидные пионы, а на лещине появились яркие сережки. На магнолиях и рододендронах уже появились бутоны, однако сотрудники ботанического сада рассказали, что только часть из них превратится в цветы - остальные станут новыми веточками дерева.

Однако в издании отмечают также и то, что с первыми цветами в городе появились и первые продавцы краснокнижных цветов. Их продают по 10 гривен за букетик в самом центре города, а также разносят по кофейням Ужгорода, сообщает zakarpatpost.net.

Фото Катерина Iрха.