В Ужгороде распустились первые весенние цветы (ФОТО)

|Крокусы первые показываются на свет весной в Ужгороде
Весна напомнила о себе и в Ужгороде - в ботаническом саду распустились первые весенние цветы. На клумбах ботанического сада уже появились анемоны лютиковые, шафраны и крокуси.
Также молодые листочки уже выпустили древовидные пионы, а на лещине появились яркие сережки. На магнолиях и рододендронах уже появились бутоны, однако сотрудники ботанического сада рассказали, что только часть из них превратится в цветы - остальные станут новыми веточками дерева.
Однако в издании отмечают также и то, что с первыми цветами в городе появились и первые продавцы краснокнижных цветов. Их продают по 10 гривен за букетик в самом центре города, а также разносят по кофейням Ужгорода, сообщает zakarpatpost.net.
Фото Катерина Iрха.
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