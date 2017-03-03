Новый и.о. главы ГФС Продан фигурировал в трех уголовных делах

04.03.2017 (09:50)

В прошлом Мирослав Продан крышевал "ореховую мафию"

Назначенный 3 марта временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан фигурировал в уголовном деле об "ореховой мафии".

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщают журналисты программы "Схемы".

"Продана в Киев перевели полгода назад из Винницы, где он возглавлял всю фискальную службу Винницкой области. Тогда мы выяснили, что он проходит по уголовному делу о крышевании так называемой "ореховой мафии" - по статьям "злоупотребление служебным положением", "возможное получение неправомерной выгоды", "присвоение чужого имущества в особо крупных размерах" (такой официальный ответ был получен из прокуратуры 12 июля).

А уже 13 июля через несколько часов после интервью с самим Проданом он прислал выдержки из реестра досудебных расследований о том, что дела в отношении него уже закрыты. То есть через 13 дней после назначения Продана замом Насирова по нему закрыли три уголовных производства!", - отмечают они.

Напомним, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

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