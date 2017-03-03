В парламенте Сербии националисты сорвали речь Могерини (ВИДЕО)

04.03.2017 (10:14)

В парламенте Сербии пророссийские депутаты сорвали выступление Могерини

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Речь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини в сербском парламенте была сорвана оппозиционными депутатами. Об этом сообщает N1."Могерини в своей речи говорила о европейской интеграции под возгласы депутатов: "Сербия, Россия, не нуждаются в ЕС!!!", которые прерывали выступление", – говорится в сообщении.В Сети появилось видео из сербского парламента, где выступала верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. На нем видно, как Могерини готовится выступать на трибуне, а депутаты тем временем скандируют: «Сербия, Россия, нам не нужен Евросоюз!»Во время выступления Могерини депутаты держали плакаты с надписями: "Сербия не верит Брюсселю!" на сербском и английском языках.Судя по всему, скандируют депутаты патриотической оппозиции. Видео на Youtube размещено в аккаунте Воислава Шешеля — националиста, лидера Сербской радикальной партии.Как отмечает издание Tanjug, лидер сербских радикалов Воислав Шешель заявил об успешной акции депутатов Сербской радикальной партии в парламенте во время выступления Могерини, которая, по его мнению, стала четким сигналом для ЕС, что сербские радикалы не хотят в Евросоюз, а хотят интеграции с Россией.