Вследствие повреждения газопровода в Ужгороде десятки улиц остались без газа

04.03.2017 (10:59)

В Ужгороде без газа остались жители более двух десятков улиц

Вчера вечером из-за повреждения газопровода на ул.Дмитрия Донского в Ужгороде без газа остались жители более двух десятков улиц города. По данному факту начато расследование.

Вчера, 3 марта, без газа осталось немало домов в г.Ужгороде. Как установили специалисты ПАО «Закарпатгаз», сообщив об этом в полицию, аварийная ситуация возникла в результате проведения несанкционированных земляных работ на частной территории по улице Дмитрия Донского. Там во время работ был поврежден газопровод среднего давления (труба диаметром 50 мм). К счастью, пострадавших нет.

С целью ликвидации аварийной ситуации вчера вечером было прекращено газоснабжение более двух десятков улиц в областном центре, в частности Собранецькой, Загорской, Щедрина, Закарпатской, Студенческой набережной, Университетской и др. Всего от газоснабжения было отключено 1076 домохозяйств.

Утечка газа был ликвидирован, аварийные работы завершены. Сегодня запланирован запуск газа в отключенные дома.

По этому поводу состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ужгородского горсовета.

Данное событие внесено в журнал Единого учета. Полиция начала по данному факту расследование. Предварительная квалификация данного уголовного правонарушения предусмотрена по ч.1 ст.292 Уголовного кодекса Украины (Повреждение объектов магистральных газопроводов). Санкция данной статьи предусматривает штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Особи винуватців аварії на газопроводі встановлюють.

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