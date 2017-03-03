Насирова пытаются отбить у НАБУ !

04.03.2017 (12:55)

Насирова привезли в Институт кардиологии им.Стражеско

Отстраненного от должности на время расследования главу ГФС Романа Насирова привезли в Институт кардиологии в Киеве.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал народный депутат от "Самопомочи" Андрей Журжий.

По его словам, возле здания присутствуют депутаты от БПП.

"Сейчас депутаты от БПП пытаютсяя отбить Насирова у НАБУ!", - написал он.

В то же время, источник подтвердил Украинской правде, что на месте присутствуют несколько нардепов и не дают представителям НАБУ отправить его на обследование.

"Насирова привезли в Институт кардиологии им.Стражеско ... Здесь уже караулят депутаты БПП, среди них Глеб Загорий и Валерий Давиденко", - отметил источник.

Верните нашего кормильца, NasirOFF!", "Мы требуем продолжение банкета. Нам нужны "золотые батоны"! Через кого мы будем делать беспечный обнал?,- вся фракция БПП!!!