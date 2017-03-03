Насирова пытаются отбить у НАБУ !

|Насирова привезли в Институт кардиологии им.Стражеско
Отстраненного от должности на время расследования главу ГФС Романа Насирова привезли в Институт кардиологии в Киеве.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал народный депутат от "Самопомочи" Андрей Журжий.
По его словам, возле здания присутствуют депутаты от БПП.
"Сейчас депутаты от БПП пытаютсяя отбить Насирова у НАБУ!", - написал он.
В то же время, источник подтвердил Украинской правде, что на месте присутствуют несколько нардепов и не дают представителям НАБУ отправить его на обследование.
"Насирова привезли в Институт кардиологии им.Стражеско ... Здесь уже караулят депутаты БПП, среди них Глеб Загорий и Валерий Давиденко", - отметил источник.
Верните нашего кормильца, NasirOFF!", "Мы требуем продолжение банкета. Нам нужны "золотые батоны"! Через кого мы будем делать беспечный обнал?,- вся фракция БПП!!!
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