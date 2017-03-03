В китайском ресторане официантка едва не сожгла посетителя (ВИДЕО 18+)

04.03.2017 (13:01)

В ресторане в Китае официантка подожгла посетителя

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Пара, зашедшая пообедать в один из ресторанов в Китае, не предполагала, что их день закончится в ожоговом центре.Камеры засняли жуткий момент, когда официантка, предположительно, подливала горючую жидкость в декоративный светильник на столе. Внезапно из сосуда в ее руках вылетела струя пламени, которая подожгла сидящую женщину.О состоянии пострадавшей женщины не сообщается.