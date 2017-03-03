Чем заняться на выходных в Закарпатье 4 - 5 марта

04.03.2017 (14:11)

На центральной площади винной столицы Закарпатья бурлит ярмарка

4 марта - Образовательная платформа Nomen представляет очередное виртуальное путешествие с историком Владиславом Товтин «Ужгород сквозь 20 век: город на границе союза». Третья и последняя часть виртуального путешествия «Ужгород сквозь ХХ век» посвящена завершающему периоду советской эпохи - 1980-м годам.

Узнаете о том, как ужгородцы пережили горбачевскую борьбу с алкоголем, как восприняли перестройку и как присоединились к демократизации и гласности, о культурной жизни Ужгорода, о становлении субкультур, наглядную агитацию и благоустройство города (55 гривен). Начало в 14.00 (винный погреб «Совиное гнездо», Ужгород).

4 марта - детская экспериментальная выставка «Открываем свои порталы» (школьники в возрасте от 7 до 14 лет СОШ №3 от творческого детско-юношеского объединения "Малый Лувер" (руководитель - художник -педагог Эмма Левадская). Начало в 17.00 (художественный салон «Арт Про», Проспект Свободы 7, Ужгород).

4 марта - первый весенний пикник от «Украинской рыбы». Сможете попробовать тартар из лосося и тунца, угостят ухой, запеченными овощами на гриле и картошкой, представляют 40 видов кофе сорта арабики и будет много интересных подарков. Начало в 14.00 (ул. Загорская 23 Ужгород).

4 марта - открытие выставки Sekret handshake / Raivis Kapilinskis (программа резиденции "Простите, номеров нет»). Начало в 18.00 (номер 424, гостиница «Закарпатье», Ужгород)

4 - 5 марта - научно-просветительский форум "Тропами Карпатской Украины", которую организует "Фонд Региональных Инициатив" при поддержке Управления культуры, молодежи и спорта Хустского городского совета. Цель - объединить как можно больше людей, заинтересованных историей края конца первой половины ХХ века и собрать все материалы о Карпатской Украине и выдать научно-популярный журнал истории Закарпатской области 1938-39-го для детей и взрослых. К участию в форуме приглашаются краеведы, историки, исследователи и любители истории, имеющие уникальные материалы по истории, связанных с формированием государственности на Закарпатье (3-й этаж, малый зал городского совета, Хуст).

4 - 5 марта - БФ «900-летие Берегсаз» приглашает на ХIV-и Береговский международный фестиваль вина.

Программа: 4 марта (суббота) - 9.00 -выставка-продажа закарпатских вин, 11.45 - Праздничный марш.

Колонна с участием приглашенных гостей (делегаций) строится возле римско-католического костела (пл. Ракоци, 3). 12.00 - торжественное открытие фестиваля. Принятие новых рыцарей и придворных дам / фрейлин / до Винного рыцарского ордена Св. Венцела. Подведение итогов конкурса вина, вручение медалей (пл. Кошута перед городским Домом культуры, большая сцена).

18.00- Народные гуляния на пл. Кошута. 5 марта (воскресенье) - 9.00 - выставка-ярмарка закарпатских вин, 11.00 - Служба Божья по виноградарям и виноделам, 14.00 - прощание с гостями фестиваля.

5 марта - Зимнее первенство по футболу (с. Приборжавское, с. Заречье, с.Ильница, Иршавщина).

5 марта - Музыка выходного дня. «Весенняя увертюра» от эстрадно-духового оркестра (руководитель - заслуженный артист Украины Владимир Спивак).

5 марта - для детей дошкольного и школьного возраста «В нашем раю на земле» Т.Шевченко (детский кобзарик). Начало в 11.00 и 13.00 (закарпатский академический театр кукол «Бавка», Ужгород).

5 марта - притча -мюзикл в одном действии «Маугли» по Д.Р.Киплингом (режиссер-постановщик -заслуженая деятель искусств Украины Наталья Тимошкина). (25 грн.). Начало в 12.00; комедия «Задуши меня в объятиях» А.Несин (режиссер -Александр Саркисьянц) (30-80 грн.). Начало в 18.00 (закарпатский областной академический украинский музыкально-драматический театр им. Братьев Ю.-А. и Е. Шереги, Ужгород).

5 - 7 марта - Праздничный весенний Торжок анонсирует от Движения поддержки закарпатских военных. Будут закарпатские мастера рукоделия, праздничная беспроигрышная волонтерская лотерея, кофе и вкусности. Совместно заработаем деньги для нужд закарпатских военных. 11.00 - 19.00 (площадь на Театральная, Ужгород).

5 - 8 марта - выставка фиалок. 10.00 - 18.00 (галерея «Ужгород»).

Продолжаются выставки:

- «Почти весна» - выставка полотен членов молодежного обьединения при Закарпатской организации Национального Союза художников Украины, а также претендентов на будущее членство общества: Ярослава Дуленко, Василия Когутич, Татьяна Когутич, Сергея Лакатоша, Алексея Федора, Ангелины Гафинець, Елены Пересты, Виктории Тайпс, Павла Маринця (художественный салон «Диптих», Корятовича 5, Ужгород).

- Выставка - результат работы международного творческого лагеря под названием "ACROSS THE BORDER I" ( "Преодолевая границы"), который проходил в августе-сентябре 2016-го в словацком селе Бежовце (реализовали в рамках проекта трансграничного сотрудничества «Партнерство опечатано глиной", созданного словацкой ОО "АNNOGALLERY»). Представленные работы словацких художников (Михал Фриц, Милан Ладика, Мартин Розенбергер, Павoл Рошко, Петер Смик, Яна Штефанкова) и Украинский (Виктор и Елена Дердо, Василий Зимомря, Богдана Сивохопа, Ната Попова, Наталья Дидык - Мирончук, Михаил Ходанич и др. ) (атриум ОГА и облсовета, площадь Народная 4, Ужгород).

- Областная выставка графики "Графическое Закарпатье" .Творчеством со зрителями делятся представители графической секции областной организации Национального союза художников Украины, а также художники, которые работают в этом виде изобразительного искусства. Ежедневно (кроме понедельника) 10.00 - 18.00, суббота - 11.00 - 15.00 (галерея «Ужгород»).

- Выставка живописи ужгородской художницы Юлии Егоровой-Роговой (арт-кафе «Вото», Ужгород).

- Выставка акварели молодого художника, участника АТО Игоря Калинчука «Удивительная сила живописи». На картинах представлены пейзажи Карпат, неповторимые пейзажи, старинные здания и улочки, а также полотна, на которых остановилась момент войны (исторический музей - замок Паланок, Мукачево).

- Фотовыставка работ лауреата международных фотоконкурсов, член Союза фотохудожников Закарпатья, члена Национального союза фотохудожников Украины Николая Поцко из Свалявы (санаторий «Квитка полонины», село Солочин, Свалявщина)

- Благотворительный фонд "Возрождение историко-культурного наследия Украины им. Героя Украины Б.Возницкого" представляет выставку «Корона МИРА». Представлено 70 экспонатов - главные символы власти прошлых эпох (венцы, короны, головные уборы) духовных и светских лидеров разных стран мира, исчезнувших цивилизаций (часовня Закарпатского краеведческого музея им.Т.Легоцького, Ужгород).

- Выставка Работ членов объединения художников им.Михая Мункачи "VIИI. Carpathica Art Expo" (живопись, керамика, вышивка). Среди участников: Шандор Балог, Аттила Бодов, Владислав Габда, Габор Гомоку, Эрика Калитич, Кристина Клиса, Янош Клиса, Илона Клиса, Екатерина Ливринц, Петр Матл, Эдита НИГРИН, Андрея Паук, Магдалина Пуглик-Белень, Янош Рейти, Михаил Сусла, Ангела Турак, Николай Шете, Петр Шолтес, Габриэлла Шолтес, Мартин Шолтес. Ежедневно (кроме вторника) 10.00 - 18.00 (Закарпатский областной музей народной архитектуры и быта, Ужгород).

-Выставка Произведений лауреатов областной премии им. Й.Бокшая и А. Эрдели - Петра Шолтеса, Натальи Симы -Павлишин, Надежды Дидык, Николая Дзись-Войнаровский, скульптора Михаила Ходанича, Василия Олашина, керамистки Мирославы Росул (атриум Закарпатской ОГА, пл. Народная, Ужгород).

- Выставка Работ заслуженного деятеля искусств Украины Гавриила Глюка. Экспозиция из 60 пейзажей и портретов, а также форматные монументальные полотна мастера. Отдельным разделом представлены графические произведения: рисунки карандашом и углем. Это произведения из коллекции Закарпатского областного художественного музея им. Й.Бокшая, а также полотна предоставлены Благотворительным фондом им.Г.Глюка. Ежедневно (кроме понедельника) 9.00 -17.00 (Закарпатский областной художественный музей им.Й.Бокшая, Ужгород).

- Персональная выставка живописи Тиводора Генке. Кроме понедельника - вторника, 11.00 - 17.00, воскресенье -11.00 - 15.00 (выставочный зал «Импасто», Виноградов).

- «Мистерии» (художники - Ю. Шелевицкий, К. Шелевицкий, Л. Баник, И. Жупан, В. Берецки, А. Коприва, П. Керечанин, Н. Москалева, С. Лакатош, М. Господинчик, Е. Калитич и И. Луценко (галерея Franko 3, Рахов).

- Экспозиции старых керосиновых ламп, из экспонатов Революции достоинства, конфликта на востоке и др. (На выходных - по договоренности (районный историко - краеведческого музей, Иршава).

- Постоянная выставка работ мастера А. Коцки. 10.00 - 17.00 (мемориальный дом-музей народного художника Украины А.Коцки, ул. Виннична 20 Ужгород).

- Постоянная выставка произведений народного художника Украины Федора Манайла. Ежедневно, кроме воскресенья - понедельника - 9.00 - 17.00 (мемориальный дом-музей Ф.Манайла, ул Другетив 74, Ужгород).

- Постоянная выставка произведений народного художника Украины Владимира Микиты (визит по договоренности с автором) (авторский музей В. Микита, ул. Собранецкая 68/2, Ужгород).

Весной 2017 года из-за череды государственных праздников в Украине получается шесть “дополнительных” выходных

