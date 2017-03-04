Газоснабжение правобережной части Ужгорода восстановлено

04.03.2017 (17:33)

В Ужгороде возобновлено газоснабжение 1051 домохозяйства

4 марта, в 17.00, специалисты ОАО «Закарпатгаз» восстановили газоснабжение 22 улиц областного центра.

С целью ликвидации аварийной ситуации на газопроводе среднего давления, возникшего вследствие его повреждения во время проведения несанкционированных земляных работ, было прекращено газоснабжение более двух десятков улиц областного центра. В связи с аварийной ситуацией без газа оставались 1076 домохозяйств.

Сейчас, по словам и.о. главного инженера ОАО «Закарпатгаз» Юрия Гаврильця, работы завершены, возобновлено газоснабжение 1051 домохозяйства.

Не восстановленным остается газоснабжение только в 25 домах, из-за отсутствия потребителей.

Газоснабжение клиентов компании, которые остаются без газа будет возобновлено ​​после прибытия домой.

Для этого нужно обратиться по телефонам 104, 61-94-11, или 2-47-74.

В Ужгороде авария на газопроводе, без газа 1076 домохозяйств