На Закарпатье перевозчики снова подняли стоимость билетов (ВИДЕО)

04.03.2017 (19:08)

Перевозчики в очередной раз повысили стоимость билетов на Закарпатье

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Билеты на автобусы на закарпатских автостанциях снова дорожают - уже третий раз с начала года. Правда, не на все рейсы.Цена проезда в Мукачево за 2 месяца выросла почти на 10 гривен: от 23,50 до 31,83. Поездка в Перечин подорожала на пару гривен и теперь стоит 12,77.Да и это не рентабельный тариф, жалуются водители, мол, дороги плохие, и автобусы требуют постоянного ремонта.Стоимость перевозчики устанавливают каждый свою, – говорят пассажиры. Зато качество перевозок после подорожания не изменилась.То, что цена проезда постоянно увеличивается уже в третий раз – пассажирам только кажется, объясняют перевозчики. Мол, цену подняли – но не сразу все, каждый перевозчик отдельно. Кто-то сделал это в начале марта, кто – то-только в феврале.В целом, стоимость одного пассажиро-километра возросла на 20%, и теперь составляет 60 копеек, вместо 50-ти, как это было раньше. Ведь тариф свободный и уже полтора года не регулируется государством. Перевозчики сами устанавливают цены в зависимости от условий хозяйствования и оценки рентабельности. К тому же на цену влияет качество дорожного покрытия и загруженность маршрута, поэтому различные направления у одного перевозчика часто имеют и разную стоимость.