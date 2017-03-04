Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 5 марта

05.03.2017 (07:03)

В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной

В Закарпатской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12, ночью в горах местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 2-7 ° тепла, днем 10-15 °, в горах местами 4-9 ° тепла.

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 °, днем 12-14 ° тепла.

Восход 07:01 Закат 18:22

Температура за последние 130 лет 5 марта:

МАКС: 18.6° (1976)

МИН: -16.4° (1952)

Народный прогноз погоды: 5 марта почитается память святого Льва Катанского.

На этот день еще распостраняется традиция не смотреть на падающие звезды. Погода 5 марта достаточно обманчива: может быть как оттепель, так и мороз. В старину заметили: "если в этот день снег тает, то долго не растает". Именно 5 марта начинается раннее разрушение устойчивого снежного покрова. Этот день удачен для посева семян на рассаду помидоров, баклажанов, перца.