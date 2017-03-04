Тони Белью выкинул Дэвида Хэя за канаты (ВИДЕО)

05.03.2017 (07:55)

Тони Белью успешно дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив Хэя

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Чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью одержал сенсационную победу в бою с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем, нокаутировав его в 11-м раунде.Чемпион WBC в первом тяжелом весе Тони Белью (29-2-1, 19 КО) одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде над Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО).Для Белью это стал первый поединок в супертяжелом весе. Первые раунды прошли в равной борьбе, с небольшим преимуществом Хэя, однако в шестом раунде после разменов ударами у Дэвида сказалась старая травма ахиллового сухожилия, и за полминуты до конца раунда Тони отправил Хэя в нокдаун.После этого, Белью уверенно контролировал ход встречи, однако Хэй не сдавался и периодически контратаковал. В 11-м раунде Белью удалась мощная атака, в результате которой он «выбросил» Дэвида за канаты. Пока судья отсчитывал нокдаун, команда Хэя выбросила на ринг белое полотенце.Таким образом, Тони успешно дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив Хэя.