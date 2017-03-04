Мэр Ужгорода пообещал, что террасы на Корзо больше не будет

05.03.2017 (09:21)

Скандально известная террасса в центре Ужгорода

Пришла весна, а значит вскоре в Ужгороде начнется сезон летних террас. Жители города хорошо помнят, что вместе с появлением удачных и уютных уголков, Ужгорода грозит и опасность возвращения на Корзо громоздкой зеленой конструкции, что перекрывает собой половину улицы – так называемой террасы Fabbrica Drugetti.

Прошлого года, когда эта конструкция впервые появилась на центральной пешеходной улице, среди горожан поднялась волна возмущения. Тогда, чтобы успокоить конфликт, городская власть приняла компромиссное решение – позволить бестолковом Мафа достоять до конца теплого сезона, а уже в следующем году (то есть сейчас) найти возможность не возвращать ее.

Случайно не забыли руководители города свое обещание? Чтобы узнать об этом, выпал удобный случай: вчера, 2 марта, Ужгородский городской председатель Богдан Андреев в прямом эфире телеканала «Тиса-1» отвечал на вопросы журналистов. Мы попросили коллегу Виталия Глаголу, который также принимал участие в программе, задать мэру соответствующий вопрос.

Оно в эфире прозвучало, спасибо Виталию. В ответ все зрители услышали заверения руководителя города в том, что никакой подобной конструкции в центре Корзо не будет. Возможно установка столиков и стульев, которые можно будет легко убрать и которые не будут портить архитектурную перспективу главной улицы Ужгорода.

Это действительно хорошая новость для всех, кто любит наш город. Сдержит ли мэр обещанного – мы сможем убедиться уже скоро.

Костянтин Черкай, korzonews.info

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Новая терраса в центре Ужгорода, теперь уже на крыше (ВИДЕО)



