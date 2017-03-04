На мосту в Мукачево прохожие спасли девушку от самоубийства (ФОТО)

05.03.2017 (09:51)

В Мукачево девушка пыталась прыгнуть с моста

Инцидент имел место около 22:30 на мосту, который соединяет микрорайон Росвигово (улица Ужгородская) и центральную часть города (улица Беляева).

Как рассказал очевидец инцидента, который и вызвал полицию на место событий, около 22:30 девушка в возрасте около 20 лет перелезла через перила и стояла по ту сторону перил, держась за них. Все выглядело так, рассказывает очевидец, что девушка хотела прыгнуть с моста.

Ее фактически спасли 3-е ребят, которые в это время как раз шли по мосту: один из ребят поймал девушку за руку и не отпускал, пока 2-е друзей не помогли ему перетащить девушку через перила обратно на пешеходную часть моста. Ребята вместе с другими очевидцами дождались вместе с девушкой патрульных, пытаясь ее успокоить.

В то же время, девушка объясняла, что вроде не планировала прыгать, точнее отмечала, если бы хотела прыгнуть, то прыгнула.

Когда прибыл экипаж патрульных, то выяснилось, отмечает очевидец, что девушка не впервые пытается таким образом привлечь к себе внимание: однажды, со слов патрульных, именно эту девушку уже вроде бы «снимали» с крыши многоэтажки.

По предварительной информации, которую выяснили на месте патрульные от самой девушки, она имеет определенные психические расстройства и находится на учете в больнице. Девушка живет не в Мукачево, а в одном из сел района.

Сейчас редакция пытается выяснить официальные детали инцидента от правоохранителей.

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