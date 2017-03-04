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Закарпатская группа "Чаламада" в прямом эфире презентовала новый клип (ВИДЕО)

05.03.2017 (10:47)
Состоялась премьера клипа Чаламади
Состоялась премьера клипа Чаламади "Сэ мий Варош"
Закарпатская группа из Виноградово "Чаламада" приобретает все большую популярность.
"УРРААААА!!!!Только что в прямом эфире была презентация клипа Чаламади Сэ мий Варош!!!" – сообщил в сети Фейсбук Андрей Олаг Андрей Олаг.



Напомним, в октябре, на одной из крыш многоэтажки в Виноградове состоялся завершающий этап съемок видеоработы на песню "Сэ мий Варош" виноградовской группы "Чаламада".

Как проходили съемки клипа:


Как «Чаламада» на «Червеном вине» в Мукачево выступала! (ВИДЕО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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