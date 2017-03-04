Закарпатская группа "Чаламада" в прямом эфире презентовала новый клип (ВИДЕО)

05.03.2017 (10:47)

Состоялась премьера клипа Чаламади "Сэ мий Варош"

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Закарпатская группа из Виноградово "Чаламада" приобретает все большую популярность."УРРААААА!!!!Только что в прямом эфире была презентация клипа Чаламади Сэ мий Варош!!!" – сообщил в сети Фейсбук Андрей Олаг Андрей Олаг.Напомним, в октябре, на одной из крыш многоэтажки в Виноградове состоялся завершающий этап съемок видеоработы на песню "Сэ мий Варош" виноградовской группы "Чаламада".