Закарпатская группа "Чаламада" в прямом эфире презентовала новый клип (ВИДЕО)

|Состоялась премьера клипа Чаламади "Сэ мий Варош"
Закарпатская группа из Виноградово "Чаламада" приобретает все большую популярность.
"УРРААААА!!!!Только что в прямом эфире была презентация клипа Чаламади Сэ мий Варош!!!" – сообщил в сети Фейсбук Андрей Олаг Андрей Олаг.
Напомним, в октябре, на одной из крыш многоэтажки в Виноградове состоялся завершающий этап съемок видеоработы на песню "Сэ мий Варош" виноградовской группы "Чаламада".
Как проходили съемки клипа:
Как «Чаламада» на «Червеном вине» в Мукачево выступала! (ВИДЕО)