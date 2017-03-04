В отеле Ужгорода задержали юных проституток (ФОТО)

05.03.2017 (11:47)

Юные проститутки предоставляли секс-услуги в одном из отелей Ужгорода

Оперативники отдела по борьбе с торговлей людьми Закарпатской полиции задокументировали факт сводничества и занятия проституцией в одном из отелей Ужгорода.

Уже второй за последнее время факт сводничества и занятие проституцией задокументировали оперативники отдела полиции по противодействию торговле людьми.

Вечером 4 марта в одном из отелей Ужгорода полицейские разоблачили двух юных проституток, которые предоставляли сексуальные услуги за деньги. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Установлено, что 19-летняя жительница Мукачево свела для предоставления сексуальных услуг свою знакомую, 20-летнюю ужгородку, с клиентом. За секс девушки намеревались заработать по 1000 гривен каждая. За что теперь понесут предусмотренную законом ответственность.

Если ужгородку ожидает штраф за незаконное занятие проституцией (ст.181 (1) Кодекса Украины об административных правонарушениях), то сводница из Мукачево будет привлечена к уголовной ответственности по ст.302 Уголовного кодекса Украины (Сводничество). По данному факту начато расследование.

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Напомним, в начале февраля, В Ужгороде полиция задержала в отеле двух проституток (ФОТО)



