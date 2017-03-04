За разоблачение похитителей газа "Закарпатгаз" обещает вознаграждение

05.03.2017 (13:36)

"Закарпатгаз" обещает награду тем, кто сдаст похитителей газа

Правоохранительными органами возбуждено 54 уголовных производства за незаконное использование газа. В судах сейчас находится 25 дел, из них по 20 уже принятые решения.

"Закарпатгаз" имеет все необходимое - современные приборы и опыт специалистов компании, которые позволяют найти незаконную врезку на любых участках газопроводов или распознать несанкционированные вмешательства в приборы учета. Кроме того, благодаря отлаженной системе коммуникаций с потребителями, которые более активно начали сообщать о таких фактах, удалось ускорить реагирование на вмешательство в газораспределительную сеть.

Вмешательства в газовую сеть сторонних лиц зачастую становятся причиной аварийных ситуаций, которые, в свою очередь, могут создать реальную угрозу жизни и здоровью людей.

"Мы гарантируем материальное вознаграждение и конфиденциальность информации, которая поможет разоблачить нарушителей и обнаружить воров природного газа. Их действия не только наносят экономический ущерб предприятию, но и являются чрезвычайно опасными для окружающих", - говорит председатель правления ПАО "Закарпатгаз" Виталий Шатило.

Конфиденциально известить ПАО "Закарпатгаз" о случаях незаконного использования газа можно по номерам телефонов отдела экономической безопасности - 067 244 32 53 и отдела инспектирования - 067 240 02 79 или на электронную почту office@zkgas.com.ua.

В течение 2016 года специалистами ПАО "Закарпатгаз" зафиксировано 326 случаев незаконного использования газа.

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