Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 6 марта

06.03.2017 (06:05)

В Ужгороде облачная погода, утром дождь, днем несущественные осадки

В Закарпатской области переменная облачность, ночью и утром сильные дожди, днем временами дождь. Ветер юго-западный 5-10 м / с, в горах местами 15-20, на высокогорье до 30 м / с. Температура воздуха ночью 4-9 ° тепла, днем 7-12 ° тепла, в горах местами течение суток 1-3 ° тепла.

В Ужгороде солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночной сильный дождь к утру растеряет свою силу, но будет продолжать идти весь день и прекратится лишь ближе к вечеру. Ветер южный 5-10 м / с. Температура ночью 7-9 °, днем 9-11 ° тепла.

Восход 06:59 Закат 18:24

Температура за последние 130 лет 6 марта:

МАКС: 16.1° (1948)

МИН: -11.1° (1987)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Тимофея, пустынника.

В народе Тимофея называли Весновеем и говорили: "Как ни злись метелица, все весной повеивает", «Дожить до Весновея, а там зима не страшна». Этот день отличался первыми солнечными оттепелями. О погоде судили и по ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой. В это время начинается сокодвижение в кленах и березах.