В Испании затонула яхта за 3,4 млн. евро (ФОТО)

06.03.2017 (06:25)

34-метровая моторная яхта Paradise

4 марта 2017г. в Port d'Andratx, Майорка, Испания, в результате сильного ветра затонула 34-метровая моторная яхта Paradise, построенная компанией Ferretti Group в 2003г. Во время шторма судно было пришвартовано на набережной.

Как сообщают местные СМИ, спустя несколько часов после инцидента, судно практически полностью ушло под воду и получило серьезные повреждения передней части корпуса.

Так же стоит отметить, что яхта оснащена двумя двигателями MTU по 2775 л.с. каждый и ее стоимость составляет € 3,400,000.

Паром "Марко Поло" хорватского оператора Jadrolinija в ночь на 24 октября врезался в берег острова Сит (Хорватия).