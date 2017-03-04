Гренджи-Донского и Степана Клочурака могут перезахоронить в Закарпатье

06.03.2017 (08:59)

Гренджа-Донской и Степан Клочурак

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль направил письма в посольства Украины в Словакии и Чехии с просьбой сообщить, в каком состоянии находятся там могилы известных закарпатцев.

Об этом сообщил директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

В случае, если могилы имеют срок аренды, Г. Москаль будет инициировать перезахоронение останков этих людей на Закарпатье.

Речь идет прежде всего о писателе, журналисте и активном деятеле Карпатской Украины Василие Гренджи-Донском, который в 1974 году был похоронен на Холме Славы в Братиславе, и президенте Гуцульской Республики Степане Клочураке, который умер в 1980 году и похоронен в Праге.

В Закарпатской ОГА отметили, что инициатива Г. Москаля обусловлена ​​скандальными событиями вокруг принудительной эксгумации в Праге могилы украинского писателя Александра Олеся и его жены.

Если выяснится, что могилы В. Гренджи-Донского, Степана Клочурака или других выдающихся закарпатцев также имеют срок аренды или проблемы с арендной платой, председатель Закарпатской ОГА будет инициировать перезахоронение останков этих людей на Закарпатье.

-

Президенту Гуцульской республики установили памятник в родном селе (ФОТО)



