На Закарпатье сошли две снежные лавины

06.03.2017 (10:01)

6-7 марта в Закарпатье сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности

Вчера на территории Закарпатья было зафиксировано схода двух лавин, передает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

Так, масштабная лавина мокрого снега объемом 61 500 кубометров сошла с северно-восточного склона г.Брескул. Вторая, сошедшая в районе вершины Пожежевская, сломала 11 елей, выкорчевала кусты ольхи и сосны, а также сломала дистанционные снегомерные рейки.

Жертв в результате схода лавин нет.

По сообщению синоптиков, в течение 6-7 марта в высокогорье Закарпатской области сохраняется III (значительный) уровень лавинной опасности.

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