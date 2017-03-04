Закарпатский таможенник попался на венгерско-украинской границе с 4 кг марихуаны

06.03.2017 (11:10)

Сотрудник Закарпатской таможни попался на границе с 4-мя кг марихуаны

В пятницу (3.03) венгерские полицейские задержали работника таможенного поста «Железнодорожный» Закарпатской таможни ГФС, который пытался ввезти в Украину крупную партию наркотиков.

– Работник отдела таможенного оформления «Батево» вместе с водителем заезжал из Венгрии в Украину через международный пункт пропуска «Тиса», – заявляет Геннадий Москаль. – В ходе проверки в салоне легковушки венгерские полицейские нашли пакет с 4 килограммами марихуаны. Таможенник уже признался, что наркотики его, сейчас он под арестом в Венгрии. Водителя легковушки после выяснения обстоятельств преступления отпустили домой. Этот случай еще раз доказывает, какой бардак происходит на украинской таможне.

И то, что порядок здесь приходится наводить не нашим, а иностранным правоохранительным структурам, – очень красноречивый факт. Это вам Европа, а не долгоиграющее шоу с Насіровим. Наркоторговец арестован, сидит в тюрьме и во всем признался. А у нас этот таможенник до сих пор даже не уволен. Задержания на венгерской границе – это привет господину Продану, исполняющему обязанности ГФС, из Закарпатья.

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