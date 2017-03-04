ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

В центре Мукачево высадят аллею тюльпановых деревьев

06.03.2017 (12:44)
В Мукачево появится аллея тюльпановых деревьев
В Мукачево появится аллея тюльпановых деревьев

На улице Пушкина и Духновича в центральной части Мукачево проходит реконструкция зеленых зон.

Об этом сообщили в Управлении городского хозяйства.

Согласно рабочему проекту "Капитального ремонта озеленения вул.Пушкина и ул.Духновича в г.Мукачево, в центре города вдоль улицы Пушкина высадят аллею тюльпановых деревьев. Для этого коммунальщики вынуждены были вырезать старые деревья.

Планируется также посадки нового газона зеленой зоны.
-
50 оттенков осени самой длинной липовой аллеи в Европе (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору