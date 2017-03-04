В центре Мукачево высадят аллею тюльпановых деревьев

06.03.2017 (12:44)

В Мукачево появится аллея тюльпановых деревьев

На улице Пушкина и Духновича в центральной части Мукачево проходит реконструкция зеленых зон.

Об этом сообщили в Управлении городского хозяйства.

Согласно рабочему проекту "Капитального ремонта озеленения вул.Пушкина и ул.Духновича в г.Мукачево, в центре города вдоль улицы Пушкина высадят аллею тюльпановых деревьев. Для этого коммунальщики вынуждены были вырезать старые деревья.

Планируется также посадки нового газона зеленой зоны.

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