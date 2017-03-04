Власти Ужгорода подпишут меморандум с "Ощадбанком" по выпуску муниципальной карты

06.03.2017 (13:09)

"Ощадбанк" вводит для ужгородцев универсальную карту международного образца

Сегодня, 6 марта, в 16:30 в малом зале Ужгородского городского совета состоится подписание меморандума городской власти с АО «Ощадбанк» по выпуску муниципальной карточки ужгородца.

В частности, среди банковских возможностей: получать пенсии, зарплаты, стипендии, социальные выплаты; пользоваться кредитной линией; нон-стоп онлайн-обслуживанием (24/7), в том числе через мобильное приложение; круглосуточной службой поддержки, консультирование; рассчитываться в сети Интернет, за коммунальные услуги и тому подобное. Скажем, она сможет служить электронным билетом – при реализации недавно принятого закона по перевозкам; содержать всю информацию о предоставлены льготы, субсидии; предусматривать скидки, бонусы в магазинах, аптеках, заведениях-партнерах; содержать электронно-цифровую подпись владельца; будет доступом к электронной медицинской карты, то есть будет давать медикам доступ ко всему анамнеза заболеваний пациента, информации, которые использовались медикаменты, особенности, скажем относительно аллергии на определенные лекарства и тому подобное. Упростит предоставление ужгородцам льгот, назначение адресной помощи, даст возможность мониторить задолженность за потребленные услуги и многое другое.

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