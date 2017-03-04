На Закарпатье ожидается весенний паводок

|В Закарпатье ожидается новая паводковая волна
В течение понедельника (6.03) и нескольких следующих дней на реках Закарпатья будет формироваться паводковая волна, вызванная дождями и таянием снега в горах.
– Область сейчас переживает ежегодный весенний паводок, однако есть надежда, что в этот раз обойдется без серьезных последствий, – заявляет Геннадий Москаль. – Дожди до конца недели будут ослабевать, а температура постепенно опустится аж до минус 3 в горах, что замедлит таяние снега. Сегодня и завтра подъем воды в Тисе, Латорицы, Боржаве, Уже и Тересва ожидается от 45 до 70 см.
Этот уровень выдерживают наши берегоукрепление, поэтому угрозы подтоплений нет.
-
Паводок в Закарпатье уже нанес ущерб на 7 млн. гривен
Рейтинг: 0