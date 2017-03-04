На Закарпатье ожидается весенний паводок

06.03.2017 (13:23)

В Закарпатье ожидается новая паводковая волна

В течение понедельника (6.03) и нескольких следующих дней на реках Закарпатья будет формироваться паводковая волна, вызванная дождями и таянием снега в горах.

– Область сейчас переживает ежегодный весенний паводок, однако есть надежда, что в этот раз обойдется без серьезных последствий, – заявляет Геннадий Москаль. – Дожди до конца недели будут ослабевать, а температура постепенно опустится аж до минус 3 в горах, что замедлит таяние снега. Сегодня и завтра подъем воды в Тисе, Латорицы, Боржаве, Уже и Тересва ожидается от 45 до 70 см.

Этот уровень выдерживают наши берегоукрепление, поэтому угрозы подтоплений нет.

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