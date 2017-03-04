Практически весь Ужгород остался без водоснабжения

06.03.2017 (13:40)

Сегодня в Ужгород перебои с водоснабжением

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ, около 12:15, пришлось снизить до минимума давление подачи водоснабжения с водозабора “Минай”.

Поэтому, кроме района Радванка и промышленной зоны, перебои водоснабжения временно будут ощущаться также по всей левобережной и частично правобережной части города.

К сожалению, для выполнения работ по улице Гранитной, в районе дома №45, оказалось недостаточным ограничиться приостановлением водоснабжения с НФС-II.

Водоснабжения (в случае приостановления) будет восстановлено сразу же по завершению аварийно-восстановительных работ. Ориентировочно, это около 15:00.

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