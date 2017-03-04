Закарпатский таможенник, которого поймали с крупной партией наркотиков, уволен

06.03.2017 (14:23)

Закарпатская таможня расследует факт перемещения через границу наркотиков

Руководствуясь Законом Украины «О государственной службе», Закарпатской таможней ГФС начато служебное расследование в отношении работника таможенного поста «Железнодорожный», который может иметь отношение к ввозу в Венгрию партии наркотического вещества.

Приказ о проведении дисциплинарного производства и отстранении от исполнения обязанностей должностного лица таможни уже подписан и.о. начальника Закарпатской таможни ГФС.

Как того требует Закон, по итогам расследования, установления в действиях должностного лица дисциплинарного проступка, наличия вины, его характера и тяжести к нему будет применено дисциплинарное взыскание.

Заметим, что работник отдела таможенного оформления «Батево» задержан правоохранительными органами Венгрии и подозревается в незаконном перемещении через государственную границу 4-х кг марихуаны. Несмотря на то, что соответствующие действия имеют признаки нарушения Присяги государственного служащего, Закон предусматривает увольнение с должности государственной службы как исключительный вид дисциплинарного взыскания.

ГФС в Закарпатской области.

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