Высказывания Яценюка о Путине рассмешили ведущего BBC

06.03.2017 (15:28)

Яценюк смешит Америку заявлениями об Украине и Путине

Бывший глава украинского правительства Арсений Яценюк в эфире программы HARDtalk на радиостанции BBC со Стивеном Сакуром заявил, что его не волнуют желания президента России Владимира Путина.

"Кто такой Владимир Путин в контексте НАТО и украинской независимости? (...) Я говорю, что армия Украины сильна. Я говорю, что украинскому народу удается выживать. У нас все еще есть страна, все еще есть нация, и меня не волнует, чего хочет президент Путин", - сказал Яценюк.

Такие высказывания Яценюка рассмешили ведущего программы.

В ответ бывшему премьеру Сакур заявил, что, несмотря на мнение Яценюка, у президента России есть четкая стратегия, и в его руках "прямо сейчас находятся карты". Радиоведущий подчеркнул, что даже стратегия Запада не такая ясная и твердая, как стратегия Москвы.

В ответ Яценюк заявил, что это "вызов для Запада".

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