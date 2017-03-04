Высказывания Яценюка о Путине рассмешили ведущего BBC

|Яценюк смешит Америку заявлениями об Украине и Путине
Бывший глава украинского правительства Арсений Яценюк в эфире программы HARDtalk на радиостанции BBC со Стивеном Сакуром заявил, что его не волнуют желания президента России Владимира Путина.
"Кто такой Владимир Путин в контексте НАТО и украинской независимости? (...) Я говорю, что армия Украины сильна. Я говорю, что украинскому народу удается выживать. У нас все еще есть страна, все еще есть нация, и меня не волнует, чего хочет президент Путин", - сказал Яценюк.
Такие высказывания Яценюка рассмешили ведущего программы.
В ответ бывшему премьеру Сакур заявил, что, несмотря на мнение Яценюка, у президента России есть четкая стратегия, и в его руках "прямо сейчас находятся карты". Радиоведущий подчеркнул, что даже стратегия Запада не такая ясная и твердая, как стратегия Москвы.
В ответ Яценюк заявил, что это "вызов для Запада".
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Комментарии
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Жиди погані правлять Нами!
А ми ще гірші ніж жиди...
Ми продали Дідівську славу,
й жиди в ярмо Нас запрягли!..
(Т.Г.Шевченко.)
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Гнать бы эту воровскую банду на обработку бескрайних земельных просторов Украины в три смены или выдавать лицензию на отстрел зажравшихся хищников. Зажравшиеся морды с тремя подбородками. Они НЕНАВИДЯТ УКРАИНУ И УКРАИНСКИЙ НАРОД, для них Украина это территория, а не государство. Молодцы жители Крыма и Донбасса. А еще сцуко-козлы обвиняют Россию в агрессии и что Россия напала на Украину. Багодаря заделу совков Украина 25 лет ничего не создавала и не строила, а только сосали с нее бездельники.Банда киевская вы в крови.
Рейтинг: -5
Чёт не видно, чтоб ты расеюшку в три смены с кален поднимал, а только видно как хуёплетом подрабатываешь за бухло и еду:)))
Рейтинг: 6
Военнослужащий ВСy, действовавший в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), погиб, еще двое получили ранения, подорвавшись на собственной мине при попытке минирования территории в «серой зоне» на линии соприкосновения.
Рейтинг: 7
5 марта 1950 года оперативными группами МГБ в результате спецоперации был ликвидирован главкрыса УПА Роман Шухевич, известный также под псевдонимом «генерал Чупринка». Вполне ожидаемо, что на смерть своего кумира возбудилась упоротая бандеровская нечисть и среди них – видный рагуле-фашист и шароварный «ястреб» Тягнибок.
Рейтинг: -4
5го марта сралин отправился лифтом в ад, хороший день.